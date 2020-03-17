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Спряталась в бочке со льдом: голая Волочкова насмешила странным способом защиты от коронавируса (фото)

12:24, 17 марта 2020
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Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

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Фотографию Волочкова выставила на своей странице в Instagram.

«Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива», - прокомментировала она.

На фотографии полностью голая Волочкова сидит в бочке с водой, прикрывшись большими кусками льда.

Экс-балерина считает, что лед помогает не только от коронавируса / фото: Волочкова/Instagram

Как сообщал УНИАН, на днях Волочкова опубликовала в своем Instagram видео со своей вечеринки, где использовался сухой лед. Пользователи раскритиковали звезду в комментариях, ведь недавно от неправильного применения сухого льда скончались несколько человек на вечеринке у блогерши Екатерины Диденко.

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Теги: #Анастасия Волочкова