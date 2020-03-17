Спряталась в бочке со льдом: голая Волочкова насмешила странным способом защиты от коронавируса (фото)

На фотографии полностью голая Волочкова сидит в бочке с водой, прикрывшись большими кусками льда.

44-летняя бывшая российская балерина Анастасия Волочкова удивила странным способом защиты от смертельного коронавируса COVID-19.

Читайте такжеГолая в бане: Волочкова показала вульгарное фото

Фотографию Волочкова выставила на своей странице в Instagram.

«Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива», - прокомментировала она.

На фотографии полностью голая Волочкова сидит в бочке с водой, прикрывшись большими кусками льда.

Как сообщал УНИАН, на днях Волочкова опубликовала в своем Instagram видео со своей вечеринки, где использовался сухой лед. Пользователи раскритиковали звезду в комментариях, ведь недавно от неправильного применения сухого льда скончались несколько человек на вечеринке у блогерши Екатерины Диденко.