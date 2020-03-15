Волочкова устроила вечеринку со смертельно опасным сухим льдом, соцсети в шоке (видео)

После скандала бывшая балерина записала видеообращение – она не понимает, почему до нее «докопались с этим сухим льдом».

Бывшая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео со своей вечеринки, где использовался сухой лед. Пользователи раскритиковали звезду в комментариях, ведь недавно от неправильного применения сухого льда скончались несколько человек на вечеринке у блогерши Екатерины Диденко.

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Сейчас комментарии к видео закрыты, но «Радио Комсомольская правда» сообщает о массе негативных отзывов к нему.

«Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы, правда, не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?» – написала пользователь nemeckaya.

Некоторые, при этом подчеркивают, что публикация артистки может подтолкнуть людей снова поиграть с веществом.

Сама Волочкова после скандала была вынуждена записать видеообращение, где заявила, что не понимает «почему до нее докопались с этим сухим льдом».

«Мой любимый человек не бросал килограммы льда в бассейн! Он просто сюрпризы мне все время устраивает… Вы чего до меня докопались? Или не можете пережить любви ко мне мужчин и их поступков? Найдите в себе силы», - написала она.

Как сообщал УНИАН, блогерша Катерина Диденко отпраздновала свой день рождения в компании 20 человек в одном из банных комплексов в Москве. Во время празднования в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.

Женщина вышла на связь со своими подписчиками в больнице, куда доставили пострадавших, в том числе ее мужа Валентина. Поздно вечером, по информации СМИ, он умер. По словам московских медиков, люди погибли из-за недостатка кислорода.