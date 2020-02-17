цей матеріал доступний українською

Джуд Лоу сыграет в новом сериале Тайка Вайтити

13:45, 17 февраля 2020
Кино и музыка
71 0
Джуд Лоу сыграет главную роль в новом проекте Вайтіті / kino-teatr.ru

Читайте такжеРежиссеру Тайке Вайтити предложили снять фильм по "Звездным войне"Об этом пишет Variety.

Отмечается, что шоу будет основано на серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана, что выходила с 2014 года. Серия комиксов рассказывала об эксцентричном продюсере, который употребляет наркотики и после большого провала пытается перезапустить карьеру. Чтобы снять успешный фильм ужасов, он нанимает консультантом настоящего серийного убийцу.

По предварительной договоренности Тайка Вайтити напишет сценарий сериала и снимет несколько его эпизодов, а Джуд Лоу сыграет в нем главную роль.

Ранее УНИАН писал о старте съемок второго сезона «Ведьмака».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал