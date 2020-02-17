Джуд Лоу сыграет в новом сериале Тайка Вайтити
13:45, 17 февраля 2020Кино и музыка
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Шоу будет основано на серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана.
Джуд Лоу сыграет главную роль в новом проекте Вайтіті / kino-teatr.ru
Режиссер Тайка Вайтити и актер Джуд Лоу договорились о съемках сериала для канала Showtime.
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Отмечается, что шоу будет основано на серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана, что выходила с 2014 года. Серия комиксов рассказывала об эксцентричном продюсере, который употребляет наркотики и после большого провала пытается перезапустить карьеру. Чтобы снять успешный фильм ужасов, он нанимает консультантом настоящего серийного убийцу.
По предварительной договоренности Тайка Вайтити напишет сценарий сериала и снимет несколько его эпизодов, а Джуд Лоу сыграет в нем главную роль.
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