Джуд Лоу появился в первом тизере сериала "Третий день"
11:17, 10 марта 2020Кино и музыка
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Премьера сериала запланирована на 11 мая этого года.
Главные роли в сериале исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис / kino-teatr.ru
Телекомпания HBO презентовала тизер мини-сериала "Третий день" (Thу Third Day). Главные роли в котором исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис.
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В сериале также снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создатели шоу - Феликс Барретт и Деннис Келли.
Сюжет сериала рассказывает историю мужчины и женщины, которые в разное время приезжают в маленький городок на изолированном острове. Выясняется, что жители городка многое скрывают и на самом деле тщательно соблюдают загадочные старые ритуалы, передает 112.ua.
Сериал разделят на две части - "Лето" и "Зиму", и состоять он будет из шести эпизодов.
Премьера на канале НВО запланирована на 11 мая этого года.
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