цей матеріал доступний українською

Джуд Лоу появился в первом тизере сериала "Третий день"

11:17, 10 марта 2020
Кино и музыка
64 0
Главные роли в сериале исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис / kino-teatr.ru

Читайте такжеДжуд Лоу сыграет в новом сериале Тайка Вайтити

В сериале также снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создатели шоу - Феликс Барретт и Деннис Келли.

Сюжет сериала рассказывает историю мужчины и женщины, которые в разное время приезжают в маленький городок на изолированном острове. Выясняется, что жители городка многое скрывают и на самом деле тщательно соблюдают загадочные старые ритуалы, передает 112.ua.

Сериал разделят на две части - "Лето" и "Зиму", и состоять он будет из шести эпизодов.

Премьера на канале НВО запланирована на 11 мая этого года. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актер#HBO