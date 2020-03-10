Джуд Лоу появился в первом тизере сериала "Третий день"

Премьера сериала запланирована на 11 мая этого года.

Телекомпания HBO презентовала тизер мини-сериала "Третий день" (Thу Third Day). Главные роли в котором исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис.

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В сериале также снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создатели шоу - Феликс Барретт и Деннис Келли.

Сюжет сериала рассказывает историю мужчины и женщины, которые в разное время приезжают в маленький городок на изолированном острове. Выясняется, что жители городка многое скрывают и на самом деле тщательно соблюдают загадочные старые ритуалы, передает 112.ua.

Сериал разделят на две части - "Лето" и "Зиму", и состоять он будет из шести эпизодов.

Премьера на канале НВО запланирована на 11 мая этого года.