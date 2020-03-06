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Каменских в металлическом бюстгальтере снялась для откровенного журнала (фото)

10:44, 06 марта 2020
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Певица Настя Каменских украсила обложку мужского глянца / XXL

Читайте также38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)Стоит отметить, что для журнала подобной специфики, фотографии получились довольно целомудренными. Звезда практически не показала обнаженное тело. 

"Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии", - отмечает при этом журнал. 

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Теги: #певица#Настя Каменских