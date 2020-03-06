Каменских в металлическом бюстгальтере снялась для откровенного журнала (фото)

Певица практически не показала обнаженное тела.

Певица Настя Каменских украсила обложку мужского глянца. Девушка снялась для обложки журнала XXL.

Читайте также38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)Стоит отметить, что для журнала подобной специфики, фотографии получились довольно целомудренными. Звезда практически не показала обнаженное тело.

"Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии", - отмечает при этом журнал.