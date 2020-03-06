цей матеріал доступний українською

38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)

08:56, 06 марта 2020
Звезды
1182 0
По условиям программы, Брежневой должны были поставить медицинские банки / скриншот

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, сняла белье в эфире популярного шоу.  По условиям программы, ей должны были поставить медицинские банки.

Певица приняла участие в программе Comment Out.

Скриншот

В качестве задания певица должна была написать Игорю Николаеву комментарий "Будешь так заискивать с властью, тебе зад*ицу будут зашивать, как Буйнову", но она отказалась и исполнила наказание.

Как сообщал УНИАН, ранее 57-летняя Жанна Агузарова шокировала сеть "пластиковым" лицом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Вера Брежнева в России#Вера Брежнева