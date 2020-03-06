38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)
08:56, 06 марта 2020Звезды
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Артистка сняла бюстгальтер на съемках.
По условиям программы, Брежневой должны были поставить медицинские банки / скриншот
Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, сняла белье в эфире популярного шоу. По условиям программы, ей должны были поставить медицинские банки.
Певица приняла участие в программе Comment Out.
Скриншот
В качестве задания певица должна была написать Игорю Николаеву комментарий "Будешь так заискивать с властью, тебе зад*ицу будут зашивать, как Буйнову", но она отказалась и исполнила наказание.
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