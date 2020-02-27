"Мумия возвращается": 57-летняя Жанна Агузарова шокировала сеть "пластиковым" лицом (фото)

Агузарова удивила зрителей не только своим эпатажным нарядом, но и лицом, которое выглядело неестественно.

Советская и российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова на днях появилась в популярном музыкальном шоу на YouTube. Она удивила зрителей не только своим эпатажным нарядом, но и лицом, которое выглядело неестественно.

Артистка пришла в гости к Максиму Галкину в кружевном топе и пиджаке, а ее шею украшали серебристый платок, чокер с шипами и цепи. Волосы певица уложила по-молодежному: накрутила милые маленькие рожки и украсила виски золотой фольгой.

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В комментариях многие зрители поразились тому, как странно выглядит лицо Жанны.

"Не узнать прямо", "Древнее зло пробудилось", "Как была больная на голову, так еще хуже заболела", "Максим, дайте официальный ответ, что это реально Жанна", "Мумия возвращается", "Я думала, это Варнава под гримом", "Стала еще страшнее!", "Вот что бывает, когда человек теряет контроль над собой и перегибает с пластикой", - написали в сети.