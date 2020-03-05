Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула прелестями в откровенном белье (фото)

Звезда в очередной раз продемонстрировала сексуальные изгибы своего тела.

Знаменитая американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенными фотографиями.

Фотографии она опубликовала в Instagram.

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На снимках Ратаковски предстала в сексуальном нижнем белье – трусиках и бюстгальтере изумрудного цвета, выгодно подчеркивающих идеальную фигуру звезды.

Кроме того, на втором фото компанию ей составила другая модель в подобном белье.

"Такая потрясающая", "Мечта", "Прекрасная", "Сладкая", "Я люблю Эмили!!", "Вау", "Так гламурно", – написали подписчики в комментариях к фото.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала себя в ванной комнате перед зеркалом в ярком купальнике, демонстрируя упругие ягодицы и идеальные изгибы тела.