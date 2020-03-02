"Лето зовет": полуголая Эмили Ратаковски позировала в ванной (фото)

На снимке модель показала упругие ягодицы и стройную спину.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в ярком купальнике снялась в ванной перед зеркалом.

Читайте такжеОдетая Ратаковски опубликовала фото в компании супермоделейНовый откровенный снимок девушка опубликовала в своем Instagram.

«Лето зовет», – подписала Эмили фото.

На снимке модель показала упругие ягодицы и стройную спину.

Многие из подписчиков девушки оценили новое фото. Но были и такие, кто раскритиковал ее за демонстрацию интимной части тела.

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски засветила грудь в откровенном платье.