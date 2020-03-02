"Лето зовет": полуголая Эмили Ратаковски позировала в ванной (фото)
19:32, 02 марта 2020Звезды
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На снимке модель показала упругие ягодицы и стройную спину.
Модель Ратаковски засветила ягодицы на новом фото / instagram.com/emrata
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в ярком купальнике снялась в ванной перед зеркалом.
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«Лето зовет», – подписала Эмили фото.
На снимке модель показала упругие ягодицы и стройную спину.
Многие из подписчиков девушки оценили новое фото. Но были и такие, кто раскритиковал ее за демонстрацию интимной части тела.
Полуголая Ратаковски позировала в ванной / instagram.com/emrata
Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски засветила грудь в откровенном платье.
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