В окружении детей: Леся Никитюк в колпачке умилила сеть новым снимком (фото)
19:59, 04 марта 2020Звезды
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Телеведущая опубликовала несколько снимков со Дня рождения своей племянницы.
Никитюк отметила День рождения племянницы / Фото: instagram, lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото в окружении детей.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Happy birthday my little princess. 8 лет назад у меня появилась первая племянница. С Днем Рождения, моя Бусинка", - подписала фото Никитюк.
Отметим, что своих детей у телеведущей еще нет. Поэтому многие поклонники пожелали ей в скором времени стать мамой.
Ранее Никитюк показала новое соблазнительное фото без нижнего белья.
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