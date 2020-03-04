В окружении детей: Леся Никитюк в колпачке умилила сеть новым снимком (фото)

Телеведущая опубликовала несколько снимков со Дня рождения своей племянницы.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото в окружении детей.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Happy birthday my little princess. 8 лет назад у меня появилась первая племянница. С Днем Рождения, моя Бусинка", - подписала фото Никитюк.

Отметим, что своих детей у телеведущей еще нет. Поэтому многие поклонники пожелали ей в скором времени стать мамой.

Ранее Никитюк показала новое соблазнительное фото без нижнего белья.