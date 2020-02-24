Леся Никитюк показала фото без нижнего белья

Леся Никитюк позировала в топе и "велосипедках" бежевого цвета на голое тело.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото без нижнего белья.

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На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позировала в топе и "велосипедках" бежевого цвета. Судя по ответу звезды на один из комментариев к посту, под велосипедки она не надела нижнее белье, чтобы не было видно швов. Образ Никитюк дополняли футуристические солнцезащитные очки.

Никитюк также пожаловалась на одну из подписчиц, которая ранее раскритиковала ее фото в Инстаграме. "Хотела без бюстгальтера одеть этот топ... но Цьоця Наташа меня не поймёт. P.S. Для тех кто не в курсе! Вчера меня не взлюбила в комментах какая-то тетя Наташа из Новосибирска 50+.. А я ж не могу от этой мысли... что ей не угодила", - подписала фото Никитюк.

"В бюстгалтере, но без трусов"; "Хорошо что это тётя Наташа на страницу к Оле Поляковой не заходит, а то у неё бы сил не хватило столько комментариев писать"; "Идеальна во всем"; "Какая красивая, Лесенька!"; "Леся, всем тетям Наташам не угодишь"; "Тётя Наташа завидует", - писали комментаторы под постом Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она засветила грудь и предложила тост.