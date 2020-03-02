"Нужно предохраняться": Полякова рассказала, как защититься от коронавируса (видео)

Поп-дива записала видеообращение и рассказала о своем опыте зарубежных поездок в условиях коронавируса.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, как проходила температурный скрининг в аэропорту, и что она думает об уханьском коронавирусе.

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Видеообращение поп-дива разместила на своей странице в Instagram.

В частности, певица рассказала, что только вчера, 1 марта, она вернулась из Франции.

"Медицинские работники прямо в самолете померяли всем нам температуру, и только после медицинского контроля нас пропустили на родину", – рассказала Полякова.

"Хочу сказать, что коронавирус не так страшен, как мы можем узнать из СМИ и соцсетей, потому что от обычного гриппа люди точно так же погибают, от осложнений и практически в таких же количествах, поэтому не стоит паниковать, нужно просто предостерегаться и предохраняться. Носите маски, если вы находитесь среди большого скопления народа, мойте обязательно руки. Вирус не летает на большие расстояния – вы можете заразиться, только если на вас чихнут", - заявила певица.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, ЕС 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом «от умеренного до высокого».