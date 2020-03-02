"Главная девственница страны": певица Jerry Heil объяснила, почему решила признаться (фото)

По словам девушки, она чувствовала потребность открыться людям.

Певица и финалистка Национального отбора на Евровидение 2020 года 24-летняя Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаєва) рассказала, что для нее значит секс и почему она решила рассказать о своей девственности.

Читайте такжеИсполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото)«Я знала, что, открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и произошло – сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Значит, не зря я чувствовала потребность рассказать!» – отметила девушка.

При этом певица добавила, что для нее секс возможен только в случае серьезных отношений.

«Почему не рассказывала раньше: думала, это как встать голой посреди людного центра города. Парализующий страх, что люди будут тыкать пальцами и кидать камнями. Какая чушь... Боялась осуждения мужского пола, потому что *вставьте здесь популярные выражения-ярлыки типа «девушка должна быть опытной» и добавьте страх в случае, когда это произойдет, оказаться тем самым бревном*... В языке есть такие понятия как устаревшие слова и историзмы. Так вот слово «девственность», кажется, первое в этом списке!» – считает она.

Jerry Heil возмущена тем, что вещи, которые касаются личного пространства человека, теперь делятся на современное, не современное, модное:

«Все инсайты, которые я проживаю сейчас, сводятся к двум моим простым правилам жизни: будь собой и правда – это не стыдно. Можно теперь после таких постов ставить статус «Главная девственница страны»?».

Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil призналась, что в свои 24 году у нее еще не было близости с мужчиной.