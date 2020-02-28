Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали новорожденную дочь славянским именем - СМИ

Месяц назад у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь славянским именем - Маша (не Мария).

Об этом пишет "Лента.ру".

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"Имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - рассказал артист.

По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка: "После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив".

Как сообщал УНИАН, месяц назад у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.