У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший подтвердил, что Анна Курникова родила.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

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Брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший подтвердил, что бывшая теннисистка родила, пишет Mirror.

Он говорил с интервьюером на чилийской радиостанции, и когда его спросили о слухах, что он снова станет дядей, он ответил: «Я уже стал дядей».

На уточняющий вопрос, родился ли уже ребенок, Хулио ответил: "Да".

Напомним, лишь недавно в СМИ распространились слухи о беременности Анны Курниковой - этой информацией с одним из испанских изданий поделились инсайдеры.