У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
09:11, 11 февраля 2020Звезды
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Брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший подтвердил, что Анна Курникова родила.
Это третий ребенок у звездной пары / HELLO!
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.
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Брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший подтвердил, что бывшая теннисистка родила, пишет Mirror.
Он говорил с интервьюером на чилийской радиостанции, и когда его спросили о слухах, что он снова станет дядей, он ответил: «Я уже стал дядей».
На уточняющий вопрос, родился ли уже ребенок, Хулио ответил: "Да".
Напомним, лишь недавно в СМИ распространились слухи о беременности Анны Курниковой - этой информацией с одним из испанских изданий поделились инсайдеры.
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