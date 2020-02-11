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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

09:11, 11 февраля 2020
Звезды
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Это третий ребенок у звездной пары / HELLO!

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Брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший подтвердил, что бывшая теннисистка родила, пишет Mirror.

Он говорил с интервьюером на чилийской радиостанции, и когда его спросили о слухах, что он снова станет дядей, он ответил: «Я уже стал дядей».

На уточняющий вопрос, родился ли уже ребенок, Хулио ответил: "Да". 

Напомним, лишь недавно в СМИ распространились слухи о беременности Анны Курниковой - этой информацией с одним из испанских изданий поделились инсайдеры.

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Теги: #дети#Энрике Иглесиас