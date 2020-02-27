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Голая спина и соблазнительные ягодицы: Астафьева снялась в откровенном купальнике (фото)

22:20, 27 февраля 2020
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Астафьева обнажили ягодицы и спину / instagram.com/da_astafieva

Серию новых фото она опубликовала у себя в Instagram.

«Настроение», - подписала она один из снимков.

Астафьева позировала в полосатом купальнике в номере одной из гостиниц Львова.

Ранее УНИАН сообщал, как Астафьева показала интимные фото с отдыха.

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Теги: #Даша Астафьева