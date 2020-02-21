В белье и без: Астафьева показала интимные фото с отдыха

Певица поделилась целой серией "горячих" снимков.

Популярная певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото с отдыха.

Снимки в черно-белых тонах артистка опубликовала в своем Instagram.

«Так не люблю, когда голые бабы цитируют, но сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки – это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…». Кто сказал?», – спросила она у своих поклонников под одним из постов.

Ранее УНИАН сообщал, как Астафьева снялась в черном белье.