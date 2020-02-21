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В белье и без: Астафьева показала интимные фото с отдыха

20:21, 21 февраля 2020
Звезды
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Даша Астафьева снялась обнаженной / instagram.com/da_astafieva

Снимки в черно-белых тонах артистка опубликовала в своем Instagram.

«Так не люблю, когда голые бабы цитируют, но сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки – это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…». Кто сказал?», – спросила она у своих поклонников под одним из постов.

Ранее УНИАН сообщал, как Астафьева снялась в черном белье.

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Теги: #Даша Астафьева