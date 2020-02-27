Супермодель Белла Хадид в провокационной позе снялась с женой Саркози (фото)

Белла Хадид и Карла Бруни позировали в нарядах из новой коллекции бренда Burberry.

Супермодели Карла Бруни и Белла Хадид, а также креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши снялись в совместной фотосессии для нового номера французского журнала Elle.

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52-летняя Бруни и 23-летняя Хадид позировали в нарядах из новой коллекции Burberry. На снимке Белла Хадид сидит на коленях у Риккардо Тиши, широко раздвинув ноги. Карла Бруни, модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози, стоит рядом, положив руку на плечо дизайнера.

Автором фотосета выступил знаменитый американский фотограф Марк Селигер.

"Я вместе с моими близнецами по духу, Рикардо Тиши и Карлой Бруни. Марк Селигер, спасибо за то, что запечатлел этот потрясающий момент. Я никогда этого не забуду! Очень сильно люблю вас двоих", - подписала фото Белла Хадид.

Снимки также опубликовала Карла Бруни. "Это был прекрасный день на съемке вместе с Рикардо Тиши и Беллой Хадид", - написала Бруни.

"Карла и Белла, спасибо, что разделили этот удивительный момент со мной для французского Elle. Я так сильно люблю вас обоих!", - добавил Риккардо Тиши в своем Instagram.

Напомним, ранее Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.