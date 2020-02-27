"Шаровары б еще одела": Лобода похвасталась фото из Парижа

Певица позирует на площади в синих штанах и курточке тигровой расцветки.

Работающая в России украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) похвасталась фотографиями из Парижа.

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Новые фотографии Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица позирует на площади в синих широких штанах, заправленных в черные сапоги, а также в короткой курточке тигровой расцветки.

“Шаровары б еще одела», «Изумительная», «Суперзвезда», «Вы бомба», «Неземная», «Какая красотка. Что бы не одела, просто бомба», «Ух!) Модняш)», «Деловая дама», - комментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, на днях Лобода приняла участие в показе бренда Saint Laurent в Париже. Она позирует в дерзком образе - на высоких каблуках и в пиджаке из восьмидесятых.