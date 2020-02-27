Джонни Депп обещал "утопить, сжечь и тр*хнуть труп" Эмбер Херд

Адвокаты Деппа случайно передали более 70 тысяч сообщений из его личных переписок защите Херд.

Актер Джонни Депп в переписке с друзьями говорил о том, что утопит и сожжет свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, после чего тр*хнет ее труп.

Текст его писем зачитали на слушании в суде, передает Daily Mail.

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Адвокаты Деппа случайно передали более 70 тысяч сообщений из его личных переписок защите Херд.

"Утопить, а затем сжечь Эмбер» артист предложил своему другу, британо-американскому актеру Полу Беттани. «Я ***** [тр*хну] ее сгоревший труп после этого, чтобы убедиться, что она мертва", - говорится в переписке.

В последующем сообщении Депп обещает Беттани, что завяжет с употреблением алкоголя.

"Ужасно, дружище... Не ел несколько дней... Порошки... Полбутылки виски, тысяча рэд буллов с водкой, таблетки, две бутылки шампанского на самолете, а в итоге что", - написал Депп. По его словам, из-за запоя он не помнит, как выкрикивал непристойности и оскорблял окружающих.