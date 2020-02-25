Влад Яма опубликовал пикантное фото, и теперь все обсуждают его новую внешность

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма сбрил свою бороду.

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поделился с поклонниками новым снимком с женой, сделанным во время отдыха в Майами.

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На фото, опубликованном в Instagram, супруги позируют на пляже. Влад лежит на песке, а Лилиана залезла ему на спину. Девушка позирует в ярко-розовом бикини, подчеркивающем ее спортивное тело. В подписи к снимку хореограф отметил, что фотография была сделана в день рождения супруги, 18 февраля.

Однако поклонники в комментариях обратили свое внимание не на жену танцора, а на другую интересную деталь - Яма сбрил свою густую бороду. В комментариях под постом фанаты принялись обсуждать новую внешность своего кумира.

"О, бороду сбрил", "Как же вам хорошо без бороды", "Ура, побрился", "Так гораздо лучше и моложе", "Наконец-то побрился", "О, вот и я говорю, что без бороды - красавэлло", - пишут комментаторы.