"Всегда зажигаю свечи": Волочкова показала себя голой в бане (фото 18+)
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова обрадовала своих поклонником крайне интимными фотографиями.
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На этот раз балерина выложила в Instagram фото с любительской фотосессии в бане.
Свои интимные места Волочкова прикрыла ногами и банным веником. Романтическую атмосферу балерина создала при помощи зажженных свеч.
«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причём с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам. Поскольку мы его не нагреваем, я всегда зажигаю в нем свечи, создавая уют, красоту и романтику», - подписала он фотографии.
Комментарии к фотографиям, певица, к сожалению, отключила.
Ранее Волочкова разделась и легла на снег. На опубликованном в Instagram фото видно, что Волочкова без бюстгальтера, грудь она прикрыла веником для бани. Снизу видны тоненькие шнурочки от трусиков балерины.