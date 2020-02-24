цей матеріал доступний українською

Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)

16:14, 24 февраля 2020
Звезды
357 0
Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков / Instagram Эмили Ратаковски

Читайте такжеЗвезда "Мажора" Прилучный разводится с женой

Снимок опубликован в ее Instagram.

28-летняя девушка надела изящное черное платье с декольте почти до пупка. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала. 

Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски