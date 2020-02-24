Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)
16:14, 24 февраля 2020Звезды
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28-летняя девушка надела очень пикантное платье.
Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков / Instagram Эмили Ратаковски
Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
28-летняя девушка надела изящное черное платье с декольте почти до пупка. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала.
Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков.
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