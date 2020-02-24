Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)

28-летняя девушка надела очень пикантное платье.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

28-летняя девушка надела изящное черное платье с декольте почти до пупка. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала.

Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков.