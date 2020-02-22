На Евровидение – "с украинским инструментом": бандуристка KRUTЬ заплакала на финале Нацотбора (видео)

Девушка призналась, что сегодня ей особенно сложно сдерживать слезы, и потому на последних секундах выступления она заплакала.

На финале Национального отбора на Евровидение 2020 выступила бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) с песней «99».

Читайте такжеВерка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео)После выступления ведущий Сергей Притула поинтересовался у исполнительницы, почему она не учла пожелания одной из судей Тины Кароль, которые та ей дала на полуфинале. Среди них, в частности, – разбавить выступление танцем.

«Мы пытались выдержать баланс… И бюджеты, бюджеты, Сергей», – отметила Марина.

Обращаясь к зрителям, девушка добавила, что «долго старалась и очень долго шла к этому»: «Много столетий этот инструмент пел об Украине, временами нам не давали петь. Но сейчас настало именно то время, когда я могу представить Украину с украинским инструментом».

А позже она призналась, что сегодня ей особенно сложно сдерживать слезы, и потому на последних секундах выступления она заплакала.

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.

Как известно, за право представлять страну на песенном конкурсе в финале соревновались шесть участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.