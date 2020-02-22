Букмекеры назвали вероятного победителя финала Нацотбора Евровидения 2020

Профессиональный букмекер спрогнозировал вероятного победителя сегодняшней борьбы за право представлять Украину в мае в Нидерландах.

Сегодня вечером состоится финал Национального отбора на Евровидение 2020, в который вышло 6 победителей из двух полуфиналов.

Профессиональный букмекер Максим Кравец спрогнозировал вероятного победителя сегодняшней борьбы за право представлять Украину в мае в Нидерландах.

По его словам, финал может стать самым непредсказуемым за всю историю шоу, потому что на победу претендуют сразу четыре участника.

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Согласно предварительным результатам Нацотбора Евровидения 2020 минимальные шансы на победу в GO-A (коэффициент – 40,0) и Дэвида Аксельрода (100,0).

«У GO-A уж слишком нишевая музыка, а в Аксельрода песня мало того, что откровенно скучная, так еще и плагиат на песню 80-х годов от софт-рок группы Chicago», – пояснил Кравец.

По мнению букмекера, главными фаворитами сегодняшнего шоу могут стать: тернопольская группа TVORCHI (2,4), KHAYAT (2,8), Jerry Heil (4,2).

Также Кравец отметил, что букмекеры немного недооценивают певицу KRUTЬ (6,0).

«Она неожиданно выиграла первый полуфинал и не удивлюсь, если в итоге выиграет и финал. Песня действительно очень нежная и красивая, хотя к вокалу вопрос есть. Но оценивая шансы Круть, надо помнить один момент – еще никогда украинский отбор не выигрывал тот, кто не выигрывал полуфинал», – подчеркнул он.

Поэтому букмекер советует ставить на обоих, но разделить суммы: 60% на TVORCHI и 40% на KRUTЬ.

Напомним, финал Национального отбора представителя Украины на Евровидение 2020 начнется в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ, которые совместно проводят Нацотбор с 2016 года. За трансляцией вы сможете следить здесь.