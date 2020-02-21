Из Оскара в Скарлетт: исполнитель хита 2000-х "Между мной и тобой" совершил каминг-аут (фото, видео)

Сейчас Скарлетт живет в Нью-Йорке, выступает со своим шоу в кабаре-клубе.

Певец Оскар родом из России, чьи песни были популярны в начале 2000-х годов, совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. Теперь его зовут Скарлетт – в честь героини книги «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хары.

Читайте такжеПевица-трансгендер Зианджа показала себя в детстве (фото)Об этом Скарлетт рассказала в интервью порталу «Открытые».

По ее словам, поиск идентичности занял у нее много лет, хотя еще в детстве ей нравилось одеваться в платья и надевать каблуки: «Мне всегда казалось, что так и должно быть. Мне так было комфортно».

Сейчас Скарлетт живет в Нью-Йорке, выступает со своим шоу в кабаре-клубе, а также планирует выпуск новых песен: «С новой музыкой я хочу выступить в России».

На вопрос, что бы она посоветовала квир-подросткам на Кавказе или в другом месте, она ответила: «Верить себе, уважать себя, по возможности переехать туда, где безопасно. Стремиться к внутренней гармонии, к своему счастью. Помнить, что каждый имеет право на свое счастье».

Ранее УНИАН сообщал, популярная бьюти-блогер совершила каминг-аут из-за шантажа.