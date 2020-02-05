Мадонна позвала Гарри с Меган пожить у нее на Манхэттене (видео)

По мнению певицы, в Канаде "очень скучно", а у нее в Нью-Йорке – "лучший вид".

Популярная певица Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл перебраться жить в ее апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, поскольку в Канаде, по ее мнению, скучно.

Читайте такжеМадонна выступила в Лондоне после перерыва из-за проблем со здоровьем (видео)Видеоролик с таким предложением певица опубликовала на своей странице в Instagram

«Эй, не сбегайте в Канаду. Там так скучно! Я позволю им арендовать мои апартаменты в районе Central Park West. Там две спальни и лучший вид на Манхэттен. И просто невероятный балкон – он перевешивает вообще все остальное! Это будет сделкой века! Букингемский дворец даже рядом не стоял. Мой вид в сто раз лучше, и нет кучки ребят в гигантских меховых шапках», – заявила Мадонна, говоря о королевской гвардии.

Ранее УНИАН сообщал, что Меган Маркл начала поиски агента, чтобы вернуться в Голливуд.