"Секс-бомба!": Анна Седокова неожиданно сменила имидж (видео)
Украинская певица Анна Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку.
Певица показала на видео, как делала новую прическу.
Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪 , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в салоне у @astiselfmade ❤️ Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах 👇🏼❤️ , то я выложу сегодня фото с результатом!
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Звезда призналась, что сделала прическу в салоне солистки Artik & Asti Анастасии Дзюбы.
"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка! Как ее правильно уложить и подстричь - смотрите в этом видео от стилиста Михаила Радушина", - прокомментировала звезда свое преображение.
"Секс-бомба!", - похвалили Анну поклонники.