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"Секс-бомба!": Анна Седокова неожиданно сменила имидж (видео)

10:03, 20 февраля 2020
Звезды
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Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova

Певица показала на видео, как делала новую прическу. 

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Звезда призналась, что сделала прическу в салоне солистки Artik & Asti Анастасии Дзюбы.

"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка! Как ее правильно уложить и подстричь - смотрите в этом видео от стилиста Михаила Радушина", - прокомментировала звезда свое преображение.

"Секс-бомба!", - похвалили Анну поклонники.  

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Теги: #певица#Анна Седокова