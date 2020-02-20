"Секс-бомба!": Анна Седокова неожиданно сменила имидж (видео)

Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку.

Украинская певица Анна Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку.

Певица показала на видео, как делала новую прическу.

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Звезда призналась, что сделала прическу в салоне солистки Artik & Asti Анастасии Дзюбы.

"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка! Как ее правильно уложить и подстричь - смотрите в этом видео от стилиста Михаила Радушина", - прокомментировала звезда свое преображение.

"Секс-бомба!", - похвалили Анну поклонники.