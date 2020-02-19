Дочь онкобольной Заворотнюк похвасталась роскошным отдыхом в Италии (фото)
11:28, 19 февраля 2020Звезды
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В InstaStories девушки появились кадры, на которых она отдыхает в ресторане и заказывает трюфели.
Дочь Заворотнюк отдыхает в Италии / bzns.media
Пока российская актриса Анастасия Заворотнюк сражается с онкологией, дочь звезды, Анна Заворотнюк-Стрюкова, похвасталась поездкой в Рим.
Снимки она разместила в своих InstaStories.
Instagram Анна Заворотнюк
Instagram Анна Заворотнюк
В сторис девушки появились кадры, на которых она отдыхает в ресторане и заказывает трюфели.
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Пользователи сети уже ополчились на девушку и раскритиковали ее неподобающее, по их мнению, поведение.
Как сообщал УНИАН, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.
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