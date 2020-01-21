Заворотнюк "исчезла" из больницы - СМИ

Раньше актрису видели на групповых занятиях в бассейне, сейчас она "пропала".

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, "исчезла" из реабилитационного центра элитной клиники на Рублевке.

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Сиделка клиники, где до недавнего времени лежала актриса, заявила, что ей могло стать хуже и она не выходит из палаты. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - рассказала сиделка.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.