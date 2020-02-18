Меган Маркл умышленно испортила день рождения Кейт Миддлтон - сестра герцогини Сассекской

Саманта Маркл дал очередное скандальное интервью.

Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл, которая недавно заявляла, что выход из королевской семьи, был идеей Меган, снова выступила с резонансным заявлением.

Как пишет ТСН, в недавнем интервью, опубликованном в издании Daily Star, женщина утверждает, что Меган ревниво относится к Кейт Миддлтон. Именно поэтому свое заявление о сложении монарших обязанностей они с Гарри выпустили накануне дня рождения герцогини Кембриджской.

По словам Саманты, это было сделано специально, чтобы испортить Кейт день рождения.

"Плохо, что она объявила об этом перед днем рождения Кейт. Я думаю, она просто ревновала прекрасную Кейт и хотела привлечь внимание к себе. Она никогда не сможет сравниться с ней, потому что Миддлтон - икона!" - заметила Маркл и добавила: "Я поражена тем, как Кейт умеет сделать так, что платье за 200 долларов будет выглядеть на все два миллиона".

Также Саманта отметила, что еще летом Меган и Гарри на премьере фильма "Король-лев" обратились к президенту компании The Walt Disney с просьбой найти работу для Меган. Женщина считает, что такие действия были неприличными и преждевременными. По ее мнению, это нужно было делать только после того, как они официально отказались от своих королевских ролей.

"Это неуважение к королевскому протоколу. Все равно, что сменить жену и дать свой номер телефона за обедом до того, как подать на развод", - сравнила действия герцогов Маркл.

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Напомним, королевская семья заявила о желании жить на две страны - Великобританию и Канаду в заявлении о выходе их из королевской семьи. Такое решение пары шокировало не только поклонников пары, но и родных принца. Но впоследствии королева Елизавета II все же поддержала решение супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.

Свое решение о Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл они надеялись, что продолжат служить королеве, но без государственного финансирования, но это было невозможным.

Также известно, что принц Гарри и Меган Маркл все таки не смогут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей. Вместе с этим пара вызвалась возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов. Кроме того, если принц Гарри и Меган Маркл приняли решение выйти из королевской, то должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены нв свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.

Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.

Сейчас супруга проживает в Канаде, где уже успели вызвать недовольство місцквих жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.

Чем занимаются герцоги в Канаде досдеменно неизвестно, однако недавно стало известно, что супругов будет зарабатывать себе на жизнь, снимая документальные ленты. Пара будет заниматься производством и озвучкой документальных фильмов на социальные темы, в частности, психическое здоровье и изменение климата. А также сообщалось, что Меган вроде бы станет ведущей реалити-шоу "I Do, Redo".

Так, герцогиня будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони планировать вторую свадебную церемонию для пар, в которых первая была неудачной из-за трагедии.