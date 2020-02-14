Возвращаются в Лондон: принц Гарри и Меган Маркл выполнят просьбу королевы Елизаветы II

Герцогиня Меган и принц Гарри будут присутствовать на службе Дня Содружества 9 марта 2020 в качестве президента и вице-президента Королевского фонда Содружества.

Герцог и герцогиня Сассекские после того, как сложили с себя королевские полномочия, перебрались жить в Канаду. Но в скором времени планируют поездку в Великобританию.

Как сообщает ТСН со ссылкой на западные СМИ по просьбе королевы Елизаветы II герцогиня Меган и принц Гарри будут присутствовать на службе Дня Содружества 9 марта 2020 в качестве президента и вице-президента Королевского фонда Содружества. Новость пока не получила свое подтверждение в официальных источниках.

Ранее в прессе обсуждали, что Гарри и Меган были приглашены на церемонию "Оскар-2020", прошедшую в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе. Королевская пара должна была вручить награду в категории "Лучший фильм", но пара отказалась от приглашения - сообщает издание HELLO!

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл уволили всех сотрудников своего офиса в Лондоне

Напомним, в начале года герцог и герцогиня Сассекские сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми от дворца, чем удивили не только британцев, но и монарха – королеву Елизавету II. Монархиня узнала об их решении за десять минут до официальной публикации в прессе.

Королева была разочарована, но взяла себя в руки, экстренно собрала совещание и спустя несколько дней объявила свой вердикт. На встречу были приглашены сотрудники Букингемского и Кенсингтонского дворцов, команда Сассексов и сотрудники Кларенс-хауса, а также принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Супруга принца Гарри не присутствовала на встрече, так как уехала в Канаду к сыну Арчи, но обещала быть на встрече по телефонной связи. Позже выяснилось, что Меган не звонила, так как в команде Сассексов приняли решение, что в этом нет необходимости.

В ходе этой встречи было принято решение поддержать принца Гарри и его супругу герцогиню Сассекскую. В заявлении дворца было сказано, что герцог и герцогиня Сассекские отступают от всех королевских обязанностей и больше не будут именоваться Их Королевскими Высочествами. Также они должны будут возместить финансирование Суверенного гранта, потраченного на ремонт их коттеджа Фрогмор-хаус (это три миллиона долларов). В будущем Меган и Гарри будут платить за него аренду сами. Хотя основным местом их проживания будет Северная Америка. Переходный период будет завершен весной 2020 года. Спустя некоторое время Елизавета II лишила Сассексов роли послов молодежи стран Содружества.

Решение королевской пары также поддержали некоторые звезды. О нем публично высказывались модель Наоми Кэмпбелл и актер Хью Грант. В Канаде Меган и Гарри столкнулись с трудностями, их начали преследовать папарацци, около их дома круглосуточно дежурят люди с камерами. Появилось сообщение, что пара планирует провести летние каникулы в Калифорнии.