Леся Никитюк раскрыла объём своей груди и длину ног

Также Леся Никитюк опубликовала пикантное фото в наряде с экстремально глубоким декольте.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла объём своей груди, а также другие параметры фигуры.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала пикантное фото в меховом наряде с экстремально глубоким декольте. Авторами фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.

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Также она рассказала, что ей постоянно при первой встрече говорят о том, что она очень высокая.

"Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу!! "Ого! Вы такая высокая." Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см); длина ноги от бедра 110 см; размер ноги (40,41); объём груди 90; талия 68; бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра", - написала Никитюк.

Поклонники звезды отреагировали на признание Никитюк. "Господи, какая красивая!", - написала Маша Ефросинина в комментариях. "Господи, я заканчиваюсь там, где у тебя, всё только начинается!"; "Теперь ещё будут говорить: "ого! Какие длинные мизинцы!"; "Понимаю))) Леся, вы красотка!) У меня такой же рост.))) Великаны рулят"; "Глубина ноздри какая?"; "Красиве фото"; "Модельные параметры! Леся, вы неземная красотка", - писали другие подписчики.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она засветила грудь и предложила тост.