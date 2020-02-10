цей матеріал доступний українською

Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем

19:51, 10 февраля 2020
Звезды
326 0
Маша Ефросинина поделилась милыми семейными фото / фото instagram.com/mashaefrosinina

Читайте такжеЛеся Никитюк "засветила" оголенную грудь (фото)

На черно-белых снимках, опубликованных в Instagram Ефросининой, звезда танцует со своим супругом, они обнимаются, держаться за руки и счастливо смеются. "Моменты", - подписала фото Ефросинина.

Милые семейные кадры понравились поклонникам телеведущей. "Вы очень красивая семейная пара"; "Так трогательно, искренне, нежно. Прекрасная пара"; "Такие теплые объятия"; "Такие тёплые фото... столько тепла и уверенности что всё будет хорошо"; "Так выглядит счастье"; "Невероятные, такие настоящие"; "Самые красивые отношения!", - пишут подписчики под постом.

фото instagram.com/mashaefrosinina

#Moments ...

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, осенью прошлого года Маша Ефросинина отдыхала вместе с семьей в Мексике, хвастаясь своим поклонникам фигурой в бикини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мария Ефросинина