Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась нежными фото со своим мужем Тимуром Хромаевым.
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На черно-белых снимках, опубликованных в Instagram Ефросининой, звезда танцует со своим супругом, они обнимаются, держаться за руки и счастливо смеются. "Моменты", - подписала фото Ефросинина.
Милые семейные кадры понравились поклонникам телеведущей. "Вы очень красивая семейная пара"; "Так трогательно, искренне, нежно. Прекрасная пара"; "Такие теплые объятия"; "Такие тёплые фото... столько тепла и уверенности что всё будет хорошо"; "Так выглядит счастье"; "Невероятные, такие настоящие"; "Самые красивые отношения!", - пишут подписчики под постом.
Напомним, осенью прошлого года Маша Ефросинина отдыхала вместе с семьей в Мексике, хвастаясь своим поклонникам фигурой в бикини.