Леся Никитюк засветила грудь и предложила тост (фото)

Популярная ведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото с пляжа.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото в купальнике.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в купальнике черного цвета, держа в руке белый непрозрачный бокал.

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"Выпьем за любовь", - подписала снимок украинская звезда.

Поклонники Никитюк в комментариях к посту делали ей комплименты и поздравляли с Днем Святого Валентина. "Леся, ты чудо"; "Леся, ты нереальная красотка"; "Кохайтеся"; "Я жду когда эта любовь будет у тебя"; "Богиня красоты"; "На Дженнифер Энистон похожа"; "Бывший поздравил?"; "Горжусь, что у нас в Украине есть такие девушки", "Ты классная, прикольная", "Леся, ты нереальная красотка", - писали подписчики.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике.