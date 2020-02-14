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Леся Никитюк засветила грудь и предложила тост (фото)

19:26, 14 февраля 2020
Звезды
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Никитюк показала новое фото в купальнике / фото УНИАН

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в купальнике черного цвета, держа в руке белый непрозрачный бокал.

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"Выпьем за любовь", - подписала снимок украинская звезда.

Поклонники Никитюк в комментариях к посту делали ей комплименты и поздравляли с Днем Святого Валентина. "Леся, ты чудо"; "Леся, ты нереальная красотка"; "Кохайтеся"; "Я жду когда эта любовь будет у тебя"; "Богиня красоты"; "На Дженнифер Энистон похожа"; "Бывший поздравил?"; "Горжусь, что у нас в Украине есть такие девушки", "Ты классная, прикольная", "Леся, ты нереальная красотка", - писали подписчики.

фото instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике.

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Теги: #Леся Никитюк