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"Тройной подбородок и пузцо": в сеть "слили" реальное фото российской секс-бомбы Семенович

18:48, 15 февраля 2020
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Видно, что Семенович снова поправилась / фото Instagram "НеМалахов"

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"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания", - подписал снимок Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram. На снимке она запечатлена в Ялте.

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