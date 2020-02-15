"Тройной подбородок и пузцо": в сеть "слили" реальное фото российской секс-бомбы Семенович

На снимке видно, что звезда, очевидно, снова поправилась.

В сеть попали новые фото российской секс-бомбы Анны Семенович, на которых у звезды виден тройной подбородок.

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"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания", - подписал снимок Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram. На снимке она запечатлена в Ялте.