"Тройной подбородок и пузцо": в сеть "слили" реальное фото российской секс-бомбы Семенович
18:48, 15 февраля 2020Звезды
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На снимке видно, что звезда, очевидно, снова поправилась.
Видно, что Семенович снова поправилась / фото Instagram "НеМалахов"
В сеть попали новые фото российской секс-бомбы Анны Семенович, на которых у звезды виден тройной подбородок.
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"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания", - подписал снимок Telegram-канал "НеМалахов".
Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram. На снимке она запечатлена в Ялте.
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