Одинокая Лола из "Школы" показала себя в образе Мэрилин Монро (фото)

Актриса Лиза Василенко поздравила всех с Днем святого Валентина.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», порадовала поклонников соблазнительным фото.

Новое фото из Куала-Лумпур (Малайзия) актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

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Лиза поздравила всех с Днем святого Валентина.

"С праздником, милые люди", - написала она.

Поклонники юной актрисы сравнили ее образ на новой фотографии с образом Мэрилин Монро. Были и такие, кто отметил, что она похожа на Одри Хепберн.

«На фотке похожа на Одри Хепберн», «Как же ты здесь похожа на Мэрилин Монро», «Ты Мэрилин Монро», «Это кайфово красиво», «Боже, это слишком красиво», «Шальная императрица».

Также поклонники Лизы пожелали ей скорее найти себе вторую половинку: «Ждём, когда ты найдешь свою вторую половинку». На что актриса ответила: "Люди уходят и приходят. Значит были не мои".

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, на днях 21-летняя актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото. На нем юная актриса в вельветовых сапогах за колено позирует стоя на столе. К темно-синей обуви юная актриса подобрала светлое платье.