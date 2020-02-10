цей матеріал доступний українською

На каблуках и на столе: Лола из "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото

06:50, 10 февраля 2020
Звезды
343 0
Актриса Лиза Василенко залезла на стол / скриншот

Новое фото из Куала-Лумпур (Малайзия) актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Читайте также"Демоническая красотка": Лола из "Школы" произвела фурор фото в бюстгальтере

На нем юная актриса в вельветовых сапогах за колено позирует стоя на столе. К темно-синей обуви юная актриса подобрала светло платье.

«Бомбезная», «Шикарная», «Королева красоты», «Крутая», «Красотка», - комментировали поклонники Лизы Василенко.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, на днях актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников новой фотографией в необычном платье. Подписчики сравнили ее стиль на фото со стилем известной украинской певицы Тины Кароль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter