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"Морщин много": Тодоренко разочаровала фанатов несвежим видом (фото)

20:50, 14 февраля 2020
Звезды
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Комментарии пользователей не заставили себя ждать / instagram.com/reginatodorenko

На опубликованном в Instagram селфи звезда позирует абсолютно без макияжа и с распущенными волосами, что не смогло не повлиять на впечатление со стороны ее сторонников.

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Несмотря на отдых, на лице Тодоренко видны большие темные синяки, что сделали звезде медвежью услугу.

Комментарии пользователей не заставили себя ждать: «Разочаровала», «Старушка», «Морщин много около глаз». В то же время на сторону звезды стала другая половина подписчиков: «Кайфовая», «Шикарные волосы», «Красавица» и др.

Ранее Тодоренко раскритиковали за крайне странный купальник.

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Теги: #Инстаграм#Регина Тодоренко