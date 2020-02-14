"Морщин много": Тодоренко разочаровала фанатов несвежим видом (фото)
20:50, 14 февраля 2020Звезды
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Мысли об отдыхе и вид звезды разделились.
Комментарии пользователей не заставили себя ждать / instagram.com/reginatodorenko
Популярная украинская певица Регина Тодоренко, которая переехала в РФ после замужества, вызвал новые фото с отдыха на Мальдивах.
На опубликованном в Instagram селфи звезда позирует абсолютно без макияжа и с распущенными волосами, что не смогло не повлиять на впечатление со стороны ее сторонников.
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Несмотря на отдых, на лице Тодоренко видны большие темные синяки, что сделали звезде медвежью услугу.
Комментарии пользователей не заставили себя ждать: «Разочаровала», «Старушка», «Морщин много около глаз». В то же время на сторону звезды стала другая половина подписчиков: «Кайфовая», «Шикарные волосы», «Красавица» и др.
Ранее Тодоренко раскритиковали за крайне странный купальник.
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