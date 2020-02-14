"До ушей нельзя было трусы натянуть?": Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника (фото)

Трусики от купальника у ведущей оказались с очень высокой посадкой.

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, переехавшая в РФ после замужества, показала фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала пару фото, на котором она стоит в купальнике, шляпке и с пляжной сумкой в руках.

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При этом трусики от купальника у ведущей оказались с очень высокой посадкой.

Комментарий одного из пользователей: "До ушей нельзя было трусы натянуть?" стал самым популярным под фото и собрал более 800 лайков.

"Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении", "Кошмар. А по приличный нельзя трусы одеть???", "Ужасный купальник, Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию", "Безобразное фото", - отметили другие пользователи.