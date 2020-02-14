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"До ушей нельзя было трусы натянуть?": Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника (фото)

12:19, 14 февраля 2020
Звезды
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Тодоренко снялась в купальнике / Instagram регина Тодоренко

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала пару фото, на котором она стоит в купальнике, шляпке и с пляжной сумкой в руках. 

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При этом трусики от купальника у ведущей оказались с очень высокой посадкой. 

Комментарий одного из пользователей: "До ушей нельзя было трусы натянуть?" стал самым популярным под фото и собрал более 800 лайков. 

"Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении", "Кошмар. А по приличный нельзя трусы одеть???", "Ужасный купальник, Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию", "Безобразное фото", - отметили другие пользователи.

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Теги: #ведущая#Регина Тодоренко