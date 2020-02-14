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Герцоги Кембриджские собрались в отпуск: подробности

12:35, 14 февраля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

С 17 до 21 февраля Кембридже вместе с детьми будут отдыхать. Отпуск герцогини Кэтрин и принца Уильяма связан с тем, что у старших детей начинаются каникулы в школе, пишет ТСН.

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Чтобы провести время всей семьей, королевская пара отправится в одно из своих загородных имений.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что пара готовится к новому туру по Австралии. Они посетят разрушенные недавними лесными пожарами прибрежные города, а также окажут финансовую поддержку пострадавшим местным жителям и отблагодарят пожарных-добровольцев.

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Теги: #принц Уильям#королевская семья Великобритании#Кейт Миддлтон#Кейт Миддлтон и принц Вильям