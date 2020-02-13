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Герцоги Кембриджские собираются в новый королевский тур

17:35, 13 февраля 2020
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Герцоги Кембриджские / фото REUTERS

Западные СМИ пока ссылаются на предварительную информацию, так как подтверждения дворца пока нет. Сообщается, что Кэтрин и Уильям посетят разрушенные недавними лесными пожарами прибрежные города, а также окажут финансовую поддержку пострадавшим местным жителям и отблагодарят пожарных-добровольцев, пишет ТСН.

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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская планируют посетить два штата - Новый Южный Уэльс - штат на юго-востоке Австралии, который славится своими приморскими городами и национальными парками, и штат Виктория - столицу провинции Британская Колумбия, она расположена на утесистом краю острова Ванкувер. Возможно, в расписании будут и другие маршруты. Со дня на день должно поступить официальное приглашение от премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Как пишут в западных источниках, герцог и герцогиня были очень огорчены событиями, которые недавно произошли в Австралии. И потрясены тем ущербом, который был нанесен пожарами флоре и фауне континента. Более никакой подробной информации пока нет, следим за новостями. Скорее всего, в тур они отправятся без детей, чтобы не прерывать их учебный процесс в школе. 

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Теги: #Австралия#Кейт Миддлтон и принц Вильям