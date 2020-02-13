"Я помню эту истерику": известный украинский комик рассказал о тяжелом заболевании жены

Болезнь они выявили во время семейного отдыха, когда жена комика Дяди Жоры неожиданно потеряла сознание.

Известный украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал о тяжелом заболевании жены Натальи.

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Интервью с комиком вышло в программе «Жизнь знаменитых людей».

По его словам, болезнь была обнаружена во время семейного отдыха за границей, когда его жена неожиданно потеряла сознание. Медики поставили Наталье диагноз - врожденный порок сердца.

"Когда узнал о таком диагнозе - испугался за жену. В первую очередь, она испугалась, я помню эту истерику. Сначала этот звонок, после того как она вышла от врача, и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию", - вспомнил артист.

На тот момент Наталье было 34 года. Юморист признает, что они вместе с супругой "запустили" болезнь, которая могла бы привести к непоправимым последствиям. Но Наталье сделали операцию и спасли ее.

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