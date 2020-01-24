Тина Кароль рассказала, как пережила смерть мужа (видео)

Тина также поделилась, как сообщила сыну Вениамину о смерти отца.

Известная украинская певица Тина Кароль в 2013 году потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, который умер от рака.

От этой трагедии она отошла относительно недавно - полгода-год назад. Об этом артистка поделилась в программе "Слава+".

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"У меня все равно был посттравматический синдром и, возможно, я ожила полгода-год назад. Знать путь и пройти - это разные вещи. Ты можешь догадываться, как мне было, но считай, что все было в тумане. Сколько нет Жени?.. С 2013 года. Я всегда буду говорить об этом: он мой мужчина, моя жизнь, судьба...", - рассказала Кароль.

Тина также поделилась, как сообщила сыну Вениамину о смерти отца.

"Как только ты начинаешь придумывать сказку: улетел, ушел и обещал вернуться... Просто есть: вот болезнь, вот клетка, вот желудок, вот причинно-следственные связи", - прокомментировала певица.

Ранее украинский музыкант, экс-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа сообщил о горе в семье - у артиста умер отец.