"Малышка Lo": Светлана Лобода поразила необычными образами для российского глянца (фото)

Большинство комментаторов выразили восхищение снимками певицы.

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, ко Дню святого Валентина снялась для российского журнала Glamour.

Снимки с фотосессии опальная певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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На некоторых снимках исполнительница предстала с заплетенными косичками на голове, длинными ногтями и необычными, массивными украшениями. Одета исполнительница в джинсы и футболку, поверх которой – куртка под кожу змеи.

На другом фото певица позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу.

"Ко дню Святого Валентина мы с @glamour_russia сделали вам подарок. Какая из LO Вам нравится больше?", – написала Лобода, предложив поклонникам выбрать образ, который им больше пришелся по душе.

Поклонники выразили свой восторг опубликованными фото, отметив, что трудно даже выбрать. А некоторые вообще отметили, что нравятся абсолютно все снимки.

"Невообразимо красивая", "Любая малышка Lo", "ох малышка Lo..)прекрасная", "Прекрасная всегда и везде", "Крутая", "Любая шикарная", – ответили ей в комментариях.

Вместе с тем нашлись и те, кто раскритиковал образы Лободы.

"Ни один из образов ни LO", "Не знаю почему но она мне напоминает трансвестита", – отметили некоторые из подписчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлана Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом.