"Жуткое зрелище": Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом (фото)

Певица выбрала для выхода стиль total black.

Украинская певица Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, пришла на премьеру фильм "Лед 2" в Москве.

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Певица выбрала для выхода стиль total black. Она надела блузку, леггинсы, пиджак и высокие ботфорты, и все это в черном цвете.

Поклонники певицы в комментариях отметили, что певица выглядит очень красиво, однако некоторые из них заметили, что она выглядит постаревшей и изможденной.

"Лобода, уже стала, что голова на ножках!!! С этой худобой все пропорции тела потеряла, жуткое зрелище", "Не похожа на себя", - написали ей в комментариях.