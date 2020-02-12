Холостяк-10: раскрыты подробности о новом герое шоу (фото)

Главным героем романтического реалити "Холостяк-10" стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк.

Главным героем романтического реалити «Холостяк-10» стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк. Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.

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Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них, – рассказывает Холостяк. – Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня.

В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Читайте также"Жуткое зрелище": Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом (фото)Сегодня за плечами Холостяка более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

Сейчас Макс живет на две страны – Америка и Украина. Он добился высот в карьере, о которой мечтал, и теперь хочет найти свою единственную, чтобы летать на крыльях любви.

Ради нее он готов показать высший пилотаж и даже достать звездочку с неба. Не пропустите романтическую премьеру проекта «Холостяк-10» уже 6 марта на СТБ.