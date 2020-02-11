Волочкова полностью разделась для любительской фотосессии в бане (фото 18+)

На фото российская балерина позирует абсолютно голой, скрыв интимные части тела веником.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ошарашила своих подписчиков крайне интимными и странными фото.

На этот раз балерина выложила в Instagram фото с импровизированной фотосессии в бане.

Читайте также"Клубничка": Дорофеева показала "губки бантиком" (фото)

«Просто прекрасно отдохнула после спектакля (уже третьего за неделю) в Вороновское... Я не первый раз и очень люблю это место. Выспалась в уютном деревянном доме на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!... Ну и конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом», – подписала она фото.

Ранее Волочкова разделась и легла на снег. На опубликованном в Instagram фото видно, что Волочкова без бюстгальтера, грудь она прикрыла веником для бани. Снизу видны тоненькие шнурочки от трусиков балерины.