Розы, птица и восходящее солнце: Йоханссон обнажила свои татуировки на "Оскаре" (фото)

На красной дорожке актриса позировала в платье с открытой спиной.

Американская актриса кино и телевидения Скарлетт Йоханссон во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе 10 февраля засветила несколько своих татуировок.

Читайте такжеНазвана самая высокооплачиваемая актриса в миреТак, на красной дорожке актриса позировала в роскошном платье от Oscar de la Renta с открытой спиной, на которой у нее выбито большое тату в виде роз.

А на вечеринке Vanity Fair 35-летняя звезда «Мстителей» надела другое платье от Oscar de la Renta, которое обнажило еще одну ее татуировку в виде птицы.

Всего у Йоханссон 8 татуировок, среди них – сидящий ягненок, восходящее солнце, подкова и логотип Мстителей.

Ранее УНИАН публиковал самые яркие наряды церемонии вручения Оскара 2020.