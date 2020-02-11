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Розы, птица и восходящее солнце: Йоханссон обнажила свои татуировки на "Оскаре" (фото)

14:50, 11 февраля 2020
Звезды
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Всего у Йоханссон 8 татуировок / instagram.com/scarlett.johansson.fc

Американская актриса кино и телевидения Скарлетт Йоханссон во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе 10 февраля засветила несколько своих татуировок.

Читайте такжеНазвана самая высокооплачиваемая актриса в миреТак, на красной дорожке актриса позировала в роскошном платье от Oscar de la Renta с открытой спиной, на которой у нее выбито большое тату в виде роз.

А на вечеринке Vanity Fair 35-летняя звезда «Мстителей» надела другое платье от Oscar de la Renta, которое обнажило еще одну ее татуировку в виде птицы.

Всего у Йоханссон 8 татуировок, среди них – сидящий ягненок, восходящее солнце, подкова и логотип Мстителей.

На руке у актрисы - татуировка в виде восходящего солнца на фоне тучки / instagram.com/fashiontomax

Ранее УНИАН публиковал самые яркие наряды церемонии вручения Оскара 2020.

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Теги: #кино#актриса#татуировки#фильм Мстители Marvel