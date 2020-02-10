Прозрачные юбки и мужчины в платьях: самые яркие наряды Оскара 2020 (фоторепортаж)

Актер Билли Портер пришел в золотом наряде с топом, украшенным перьями, и юбкой.

Читайте такжеПлатье Натали Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар 2020 (фото)Церемония Оскар традиционно сопровождается обсуждением самых ярких и эпатажных нарядов звезд на красной дорожке. В этом году триумфаторкой стала Натали Портман, чей наряд стал самым обсуждаемым на церемонии.

Присмотревшись к узору на тесьме ее накидки, то можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы. Таким образом Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.

Однако и помимо Портман на красной дорожке было на что посмотреть. Например, Скарлетт Йоханссон пришла в роскошном атласном платье-бюстье золотого оттенка с корсетом от Oscar de la Renta.

Не меньше внимания на красной дорожке привлек к себе американский актер Билли Портер. Мужчина, который славится своими эффектными нарядами, и на "Оскаре" удивил многих. Он пришел в золотом наряде от Giles Deacon с топом, украшенным перьями, и юбкой с оригинальным принтом. Образ он дополнил ботинками от Jimmy Choo.

Певица Билли Айлиш пришла в элегантном наряде от Chanel, но зато с длинными черными ногтями.

Жена Джастина Бибера модель Хейли Болдуин появилась на церемонии в полупрозрачном черном платье. Певица Сиара, будучи беременной, также предпочла подобное платье.